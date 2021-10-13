В Минсоцполитики рассказали о спасении украинцев от бедности в пандемию

В Украине благодаря правительственным программам поддержки семей во время пандемии коронавируса и карантина была предотвращена бедность 1,1 миллиона граждан.

Из этих людей, не переступивших порог бедности - 149 тысяч детей.

Такие данные представлены в отчете Минсоцполитики совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Институтом демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи.

"В Украине, как и во многих других странах мира, дети чаще взрослых оказываются в бедности: уровень бедности в семьях с детьми выше, чем в семьях без детей (47% против 34% соответственно, по данным 2019). Уровень бедности выше в больших семьях (с тремя или более детьми) и в семьях с детьми до трех лет", - говорится в публикации.

При этом в ведомстве обратили внимание, что на снижение уровня бедности "значительное влияние" оказали государственные программы, направленные на поддержку семей.

По словам главы Минсоцполитики Марины Лазебной, очень важное направление в преодолении детской бедности - это развитие социальных услуг для семей в общинах, чему ведомство уделяло много внимания.

Она проинформировала, что в Украине могли отнять детей в 2020 году у более 7 тысяч семей, в которых воспитывались почти 15 тысяч детей.

"И для меня лично важным результатом является то, что эти семьи получили необходимые именно им социальные услуги после индивидуальной оценки потребностей. И это позволило сохранить семьи для 14 тысяч детей, а это 93%", - заявила Лазебная.