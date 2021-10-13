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У Мінсоцполітики розповіли про порятунок українців від бідності в пандемію

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Середа 13 жовтня 2021 21:37
У Мінсоцполітики розповіли про порятунок українців від бідності в пандемію Колаж РБК-Україна: державні програми підтримки сімей в Україні
Автор: Володимир Костирін

В Україні завдяки урядовим програмам підтримки сімей під час пандемії коронавірусу та карантину було відвернено бідність 1,1 мільйона громадян.

Про це 13 жовтня йдеться в повідомленні прес-служби міністерства соціальної політики України.

З цих людей, які не переступили поріг бідності - 149 тисяч дітей.

Такі дані представлені у звіті Мінсоцполітики спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи.

"В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, діти частіше за дорослих опиняються в бідності: рівень бідності в сім'ях із дітьми вищий, ніж у сім'ях без дітей (47% проти 34% відповідно, за даними 2019 року). Рівень бідності вищий у великих сім’ях (з трьома або більше дітьми) і в сім'ях із дітьми до трьох років", - йдеться в публікації.

При цьому у відомстві звернули увагу, що на зниження рівня бідності "значний вплив" здійснили державні програми, спрямовані на підтримку сімей.

За словами глави Мінсоцполітики Марини Лазебної, дуже важливий напрямок у подоланні дитячої бідності - це розвиток соціальних послуг для сімей в громадах, чому відомство приділяло багато уваги.

Вона поінформувала, що в Україні могли відібрати дітей у 2020 році у понад 7 тисяч сімей, в яких виховувалися майже 15 тисяч дітей.

"І для мене особисто важливим результатом є те, що ці сім'ї отримали необхідні саме їм соціальні послуги після індивідуальної оцінки потреб. І це дало змогу зберегти родини для 14 тисяч дітей, а це 93%", - заявила Лазебна.

Нагадаємо, перед цим ми публікували інструкцію, як в Україні отримати статус малозабезпеченої сім'ї.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні підвищать розмір допомоги на тяжкохворих дітей без встановленої інвалідності.

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Міністерство соціальної політики
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