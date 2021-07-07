В Украине повысят размер пособия на тяжелобольных детей без установленной инвалидности

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал повышение размера помощи на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена ​​инвалидность. Это должно произойти с 1 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьера.

По словам Шмыгаля, предусмотрено и назначение государственной соцпомощи и помощи на детей одиноким матерям без уменьшения ее размера, если центр занятости не сможет предложить им работу.

"Правительство сегодня поддержал соответствующую инициативу. Этим решением также предлагается назначение стипендии детям погибших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны", - отметил глава правительства.

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную раду проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" о размере помощи при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить сумму до 50 тысяч гривен и установить ежегодную индексацию.

Как писало РБК-Украина, размер пособия при рождении ребенка в сумме 41 280 гривен не менялся с 2014 года.