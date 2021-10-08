В Минсоцполитики объяснили, кто может рассчитывать на субсидию в 10 тысяч

В Украине субсидию уже оформили более 2,5 миллиона граждан, и ориентировочно в этом отопительном периоде средний размер помощи составит около 1900 - 2000 гривен на домохозяйство. Но некоторые смогут получить гораздо больше.
Об этом 8 октября передали в пресс-службе министерства социальной политики Украины.
В ведомстве отметили, что в отдельных случаях жилищные субсидии могут достигать суммы в 5,7 или 10 тысяч гривен.
Это касается, в первую очередь, многодетных семей, приемных семей, детских домов семейного типа.
В ведомстве также обратили внимание, что вопрос выплат субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг находятся "на постоянном особом контроле правительства и руководства министерства социальной политики". И накануне старта отопительного сезона они проводят постоянный мониторинг ситуации по начислению таких льгот в регионах.
Напомним, ранее чиновники рассказали, за что украинцев будут лишать субсидии, и как всех заявителей на помощь будут проверять через Единый реестр должников.
Добавим, что в Украине почти полмиллиона семей не смогли получить субсидии на этот отопительный сезон.