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В Минсоцполитики объяснили, кто может рассчитывать на субсидию в 10 тысяч

Автор: Владимир Костырин

В Украине субсидию уже оформили более 2,5 миллиона граждан, и ориентировочно в этом отопительном периоде средний размер помощи составит около 1900 - 2000 гривен на домохозяйство. Но некоторые смогут получить гораздо больше.

Об этом 8 октября передали в пресс-службе министерства социальной политики Украины.

В ведомстве отметили, что в отдельных случаях жилищные субсидии могут достигать суммы в 5,7 или 10 тысяч гривен.

Это касается, в первую очередь, многодетных семей, приемных семей, детских домов семейного типа.

Куда обращаться для оформления субсидии:

  • к представителю территориальной общины или в ЦНАП,
  • в орган социальной защиты населения,
  • отправить документы через "Укрпочту",
  • онлайн на сайте Минсоцполитики (для этого нужно иметь электронные средства идентификации - цифровую подпись).

В ведомстве также обратили внимание, что вопрос выплат субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг находятся "на постоянном особом контроле правительства и руководства министерства социальной политики". И накануне старта отопительного сезона они проводят постоянный мониторинг ситуации по начислению таких льгот в регионах.

Напомним, ранее чиновники рассказали, за что украинцев будут лишать субсидии, и как всех заявителей на помощь будут проверять через Единый реестр должников.

Добавим, что в Украине почти полмиллиона семей не смогли получить субсидии на этот отопительный сезон.

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Министерство социальной политикиСубсидии в Украине