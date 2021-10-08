У Мінсоцполітики пояснили, хто може розраховувати на субсидію в 10 тисяч

В Україні субсидію вже оформили понад 2,5 мільйона громадян, і орієнтовно в цьому опалювальному періоді середній розмір допомоги складе близько 1900 - 2000 гривень на домогосподарство. Але деякі зможуть отримати набагато більше.
Про це 8 жовтня передали в прес-службі міністерства соціальної політики України.
У відомстві зазначили, що в окремих випадках житлові субсидії можуть сягати суми в 5,7 або 10 тисяч гривень.
Це стосується, в першу чергу, багатодітних сімей, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.
У відомстві також звернули увагу, що питання виплат субсидій на оплату житлово-комунальних послуг знаходяться "на постійному особливому контролі уряду і керівництва міністерства соціальної політики". Й напередодні старту опалювального сезону вони проводять постійний моніторинг ситуації з нарахування таких пільг у регіонах.
Нагадаємо, раніше чиновники розповіли, за що українців позбавлятимуть субсидії, та як усіх заявників на допомогу перевірятимуть через Єдиний реєстр боржників.
Додамо, що в Україні майже півмільйона сімей не змогли отримати субсидії на цей опалювальний сезон.