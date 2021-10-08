ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Почти полмиллиона семей не смогли получить субсидии на этот отопительный сезон

Новина українською →
Украина, Пятница 08 октября 2021 15:38
Почти полмиллиона семей не смогли получить субсидии на этот отопительный сезон Фото: полмиллиона семей не смогли оформить субсидии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на начало октября 2021 года жилищные субсидии оформили более 2,5 млн украинских семей. На конец прошлого отопительного сезона субсидии получали почти 3 млн семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, по итогам сентября 2021 года количество получателей субсидий увеличилось на 100 тысяч. За последнюю неделю в органы социальной защиты населения поступило более 32 тыс. заявлений. В начале сентября было более 25 тыс. заявлений за неделю.

По прогнозным оценкам Минсоцполитики, ориентировочно в этом отопительном периоде средний размер субсидии составит около 1900-2000 грн на домохозяйство.

В министерстве напомнили, для получения субсидии обратиться можно одним из способов, которые домохозяйства выбирают самостоятельно:

  • - обратиться к представителю территориальной громады или ЦНАПа,
  • - обратиться в орган социальной защиты населения,
  • - отправить документы через "Укрпочту",
  • - онлайн на сайте Минсоцполитики (нужно иметь электронные средства идентификации).

Напомним, по состоянию на конец отопительного сезона 2020/2021 годов субсидии получали почти 3 млн домохозяйств. Кабинет министров решил провести автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный сезон для 2,5 млн домохозяйств. Остальные 460 тысяч должны были подавать декларации.

Отметим, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначение жилищных субсидий. По новым правилам с 1 мая субсидий лишают в случае наличия депозитов в банках на 100 тысяч гривен, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Субсидии в Украине
NEWS
Нардеп Антон Поляков найден мертвым в Киеве: что известно на данный момент
Нардеп Антон Поляков найден мертвым в Киеве: что известно на данный момент
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны