В Минске силовики жестоко избили школьника: спрашивали - за кого будешь голосовать?

В Минске силовики избили дубинками 14-летнего школьника, которого задержали на улице несколько дней назад в центре белорусской столицы. Сейчас его близкие пытаются привлечь к ответственности обидчиков, но в милиции парню не дают направление на судебно-медицинскую экспертизу, ссылаясь на загруженность.

Подросток рассказал, что вечером 11 августа шел домой после акции солидарности возле станции метро "Пушкинская" и там же силовики его задержали. Об этом передает TUT.BY.

Никита (имя школьника журналисты изменили) говорит, что за 7 часов его трижды избили: сначала - при задержании "люди в зеленой форме", потом били в автозаке и в Центральном РУВД.

По словам сестры пострадавшего Натальи, силовики спросили у брата ФИО, дату рождения и адрес прописки.

"Никиту били при задержании, в автозаке и в Центральном РУВД. Но я хочу отметить: молоток в рюкзаке у него нашли только при осмотре вещей в РУВД. Увидели и разозлились. Мы потом спрашивали, зачем он взял этот молоток, ответил, что шел защищать страну. В рюкзаке еще нашли гамбургер, медицинские маски, бинты, салфетки и воду", - рассказала она.

У парня глубокие раны на коленях, локтях, следы на лбу и подбородке. Фото следов побоев можно посмотреть по этой ссылке.

"Их опускали на колени, руки за спиной или за головой, лицом в асфальт. Еще следы от дубинок на ягодицах, спине, ногах, а на руке отпечатались чужие пальцы, видимо, его удерживали. Брат сказал, что побывал в аду, самое страшное и больнее всего было стоять на коленях в этой позе. В автозаке их заставляли петь гимн, кричать "Я люблю ОМОН. Слава ОМОНу", спрашивали у него: "За кого, с..., будешь голосовать?". Ему же 14 лет! Когда мама приехала забирать Никиту из РУВД, ей вынесли подписать какой-то протокол, копию не дали. Из того, что она запомнила, там было указано: Никита участвовал в антиправительственном митинге, у него нашли молоток. Сказали, никакие документы маме на работу не пойдут, в школу тоже, только нужно принести характеристику", - говорит Наталья.

Семья школьника уже обращалась в Следственный комитет с вопросом о прохождении судебно-медицинской экспертизы, там их отправили в РУВД по месту жительства и заявили, что сейчас все заняты, нужно звонить после 19 августа и, мол, не стоит волноваться, побои не сойдут.

Родные Никиты сфотографировали все травмы и обратились к травматологу, чтобы все зафиксировать.

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