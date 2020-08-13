Посмотрите на Киев: циничная Скабеева похвалила ОМОН за избиение людей (видео)

Скабеева похвалила ОМОН за насилие в Беларуси (коллаж РБК-Украина)

Российские пропагандисты сравнили протесты в Беларуси с Революцией Достоинства в Украине

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире ток-шоу похвалила брутальные действия силовиков в Беларуси, которые пытаются разогнать протестующих во всей стране уже пятый день подряд.

На телеканале "Россия 1" в передаче аналитики обсуждали нынешние события в Беларуси и сравнивали с Революцией Достоинства в Украине зимой 2013-2014 годов. Видео высказываний ведущей "60 минут" опубликовано в сети.

Как видно на кадрах, Скабеева допускает жестокость и превышение полномочий правоохранителями по отношению к гражданам, которые выходят на мирные митинги и высказывают несогласие с политическими процессами.

По мнению пропагандистки, в Украине силовики якобы были добрыми, потому и не смогли разогнать акции протестов во время Евромайдана. Про огромное число жертв ведущая, очевидно, просто забыла.

"Когда ругают беларусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость... то тоже обратите внимание - в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался. Начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь пресекли практически за три дня", - заявила Скабеева.

При этом она поспешно добавила, что "мы конечно же не поддерживаем полицейский произвол, но видно - что тактика, схема работает".

Видео: Скабеева похвалила ОМОН за избиение протестующих в Беларуси

Напомним, недавно Кравчук опозорил российскую пропагандистку в прямом эфире, и появилось видео высказывания первого президента Украины.

Ранее сообщалось, что в Беларуси силовики стали переходить на сторону демонстрантов.