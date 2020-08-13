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В Беларуси ОМОНовцы зверски избили пенсионера: беспредел попал на видео

Минск, Четверг 13 августа 2020 22:11
В Беларуси ОМОНовцы зверски избили пенсионера: беспредел попал на видео
В Беларуси силовики избили пенсионера (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Беларуси силовики впятером жестоко избили дедушку

В столице Беларуси Минске силовики избили дедушку, который возмутился, что те разбили лобовое стекло в его автомобиле, когда он просто проезжал мимо.

Инцидент сняли на видео очевидцы, после чего ролик был опубликован в Telegram-канале Nexta 13 августа.

"ОМОНовец стоит и бьет проезжающие машины, разбил дедушке стекло, дедушке это конечно же не понравилось и он вышел выяснить: как так и за что", - говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть, как на дороге стоит милицейская машина и за ней пассажирский автобус. Между ними боец ОМОНа с дубинкой в руке следит за потоком машин, которые сигналят. В определенный момент силовик бьет дубинкой прямо по лобовому стеклу проезжающей легковушки.

Из транспорта вышел мужчина пожилого возраста и возмущается такому беспричинному нападению. К нему подходит ОМОНовец, затем еще четверо, и ведут к авто с ГАИшниками. Пенсионер спокойно идет с ними, и тут один из силовиков схватил дедушку за шею и толкнул на асфальт. Остальные начинают бить мужчину, пинают, при ударах даже используют дубинки. Затем они схватили пострадавшего за руки и ноги, будто тряпичную куклу, и понесли-поволокли его в автобус.

Позже ОМОНовцы залезли в салон легковушки дедушки, а самого увезли на бусе в неизвестном направлении.

Видео: В Беларуси бойцы ОМОН жестоко избили пенсионера

Ранее сообщалось, что российская пропагандистка Скабеева цинично похвалила ОМОН за избиение людей.

Также мы писали о том, что в Беларуси силовики стали переходить на сторону демонстрантов.

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