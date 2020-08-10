В Минске началось столкновение с полицией: применяют оружие и шумовые гранаты

В Минске начались столкновения с полицией после проведенных выборов президента. Люди вышли на улицы, так на не согласны с результатами проведения выборов, а полиция начала применять спецсредства против демонстрантов.

Как сообщает издание Nexta в своем Telegram-канале, полиция начала применять против демонстрантов светошумовые гранаты, а также в разных частях города слышна стрельба.

По данным "Нашей Нивы" силовики открыли огонь по протестующим возле Короны на Кальвалерийской и несколько человек получили ранения. Журналистка издания была ранена в результате стрельбы, ее госпитализировали. Сообщается, что в центр города подтягивают военный спецназ.

"Около 20:40 около Короны со стороны здания через дорогу появилась группа людей, одетых в военный камуфляж. Они начали стрелять в людей, которые стояли мирно и хлопали. Также они бросали светошумовые гранаты. Я убегала и видела вспышки и хлопки", - рассказали очевидцы.

В центр города с разных районов начинают подтягиваться люди и против демонстрантов силовики применяют светошумовые гранаты. В районе улицы Пушкинской автомобилисты вышли из машин и заблокировали дорогу. В районе автовокзала "Восточный" появилось три автобуса с ОМОНом. Силовики остановили колонну людей и начали атаковать их шумовыми гранатами. На проспекте Дзержинского силовики начали бить безоружных демонстрантов дубинками.

Жители Бреста сообщили, что сотрудники правоохранительных органов начали стрелять в людей на проспекте Машерова. На одном из центральных проспектов города силовики на спецтехнике пытались сбивать людей. В Солигорске люди начинают разбирать брусчатку и готовятся дать отпор силовикам. В Гродно демонстранты перекрыли дорогу, силовики на них набросились и автобусом переехали человека. В Минске начали строить первую баррикаду в районе Пушкинской.

Среди силовиков, по данным Nexta, есть пострадавший – в Минске на Жукова ОМОНовцу пробили голову. Видео столкновений можно посмотреть тут.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минске пострадал украинский журналист.