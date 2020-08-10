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Избили во время разгона протестов: в Минске пострадал украинский журналист

Минск, Понедельник 10 августа 2020 16:58
Избили во время разгона протестов: в Минске пострадал украинский журналист
Мстислав Чернов (фото: facebook.com/MstyslavChe)
Автор: Роман Мирончук

Во время разгона протестов в Минске избили украинского журналиста

В Минске во время разгона протестов в ночь с 9 на 10 августа правоохранители избили украинского журналиста Мстислава Чернова, который работает на информационное агентство Associated Press.

Коллеги украинца рассказали о том, что силовики били его по рукам и ногам. Сейчас стало известно, что Чернов жив и у него нет переломов или серьезных травм. Об этом рассказал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Избили во время разгона протестов: в Минске пострадал украинский журналист

Мстислав Чернов (фото: facebook.com/sergiy.tomilenko)

По его словам, украинский журналист сейчас свободен, милиция его отпустила. В свою очередь британское издание "Independent" сообщает, что около полуночи фотограф Мстислав Чернов попал в больницу. Предварительно был поставлен диагноз сотрясение мозга после того, как его избил ОМОН в фургоне милиции.

Белорусская ассоциация журналистов сообщила о том, что силовики задержали 15 журналистов. При этом их задерживали не только в Минске, но и в Витебске, Могилеве и Гродно.

Избили во время разгона протестов: в Минске пострадал украинский журналист

Разгон протестов в Беларуси (фото: facebook.com/sergiy.tomilenko)

Национальный союз журналистов Украины призывает власти Беларуси не применять силу к работникам СМИ и не преследовать их за журналистскую деятельность.

Напомним, появились видео с Беларуси, которые показывают изнанку происходящих в стране событий.

Ранее также были опубликованы видео и фото жестких стычек в Беларуси после выборов.

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