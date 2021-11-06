Минобороны Украины о вступлении в НАТО: можно быть членом Альянса не де-юре, а де-факто

Украина стремится стать членом НАТО, при этом не отказывается от возможности построения других альянсов, рассказал новоназначенный министр обороны Алексей Резников.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера ".

"Мы не отказываемся от того, что мы можем взять в руки, но это не запрещает нам мечтать", - высказался чиновник на реплику ведущего относительно возможности получения Украиной статуса самого близкого союзника с США, что может выглядеть более реалистичным в обозримом будущем.

Чиновник убежден, что вступление Украины в НАТО состоится рано или поздно, но государству нужно быть к этому готовым, и также оно должно соответствовать всем стандартам Альянса.

В этом контексте Резников вспомнил, как ранее будучи вице-премьер-министром он в Брюсселе выступал в Комиссии Украина - НАТО, и беседовал с заместителем генерального секретаря Альянса Мирче Джоанэ, бывшим министром иностранных дел Румынии.

"И он мне сказал: смотри, у нас тоже было очень много разочарований в свое время в Румынии, и никто не верил, что флаг их страны будет когда-то развеваться у здания НАТО. Но это произошло - в один прекрасный момент пришло это время, и нас пригласили, но мы должны были быть готовы к этому", - передал разговор чиновник.

Потому задача Украины - быть готовой, подчеркнул Резников.

"Есть разные варианты сотрудничества, по сути быть членами Альянса де-факто, не де-юре. Но нам нужно строить разные альянсы", - отметил он.

Также глава Минобороны обратил внимание, что опасность, которую несет Российская Федерация в Черном море, побуждает Украину к тесному сотрудничеству с Румынией, Грузией, Молдовой, Болгарией.

Кроме того, нужно активно сотрудничать со странами восточной Европы, а также наполнять содержанием рамочное соглашение, подписанное президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Евгений Комаровский возмутился тем, чего хотят от украинских врачей во время пандемии и рассказал, почему врачи уезжают из страны.



Также известный врач резко высказался о том, что власть и "депутаты-чмошники" проиграли информационную войну антивакцинаторам.



Кроме того, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, за какой срок можно вакцинироваться после болезни, кому совсем нельзя прививаться и чем лучше всего вакцинироваться беременным.



А Михаил Радуцкий высказался об ответственности медиков, про стоимость лечения, воров, которые продавали бесплатные лекарства, и об обеспечении больниц кислородом.



В эфире также показали, как журналисты купили "паспорт" вакцинации за несколько минут.



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