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Міноборони України про вступ до НАТО: можна бути членом Альянсу не де-юре, а де-факто

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Субота 06 листопада 2021 08:15
Міноборони України про вступ до НАТО: можна бути членом Альянсу не де-юре, а де-факто Фото: у Міноборони висловилися про вступ України до НАТО (facebook.com/GeneralStaff_ua)
Автор: Володимир Костирін

Україна прагне стати членом НАТО, при цьому не відмовляється від можливості побудови інших альянсів, розповів новопризначений міністр оборони Олексій Резніков.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ми не відмовляємося від того, що ми можемо взяти в руки, але це не забороняє нам мріяти", - висловився чиновник на репліку ведучого щодо можливості отримання Україною статусу найближчого союзника з США, що може виглядати більш реалістичним в осяжному майбутньому.

Чиновник переконаний, що вступ України до НАТО відбудеться рано чи пізно, але державі потрібно бути до цього готовою, і також вона має відповідати всім стандартам Альянсу.

У цьому контексті Резніков згадав, як раніше будучи віце-прем'єр-міністром він у Брюсселі виступав у Комісії Україна - НАТО, і розмовляв із заступником генерального секретаря Альянсу Мірче Джоане, колишнім міністром закордонних справ Румунії.

"І він мені сказав: дивись, у нас теж було дуже багато розчарувань свого часу в Румунії, і ніхто не вірив, що прапор їхньої країни буде колись майоріти біля будівлі НАТО. Але це сталося - в один прекрасний момент прийшов цей час, і нас запросили, але ми повинні були бути готові до цього", - передав розмову чиновник.

Тому завдання України - бути готовою, наголосив Резніков.

"Є різні варіанти співпраці, по суті бути членами Альянсу де-факто, не де-юре. Але нам потрібно будувати різні альянси", - зазначив він.

Також глава Міноборони звернув увагу, що небезпека, яку несе Російська Федерація в Чорному морі, спонукає Україну до тісної співпраці з Румунією, Грузією, Молдовою, Болгарією.

Крім того, потрібно активно співпрацювати з країнами східної Європи, а також наповнювати змістом рамкову угоду, підписану президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Євген Комаровський обурився тим, чого хочуть від українських лікарів під час пандемії та розповів, чому лікарі їдуть із країни.


Також відомий лікар різко висловився про те, що влада та "депутати-чмошники" програли інформаційну війну антивакцинаторам.


Крім того, головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, через який термін можна вакцинуватися після хвороби, кому зовсім не можна щеплюватися і чим найкраще вакцинуватися вагітним.


А Михайло Радуцький висловився про відповідальність медиків, вартість лікування, злодіїв, які продавали безкоштовні ліки, та про забезпечення лікарень киснем.


У ефірі також показали, як журналісти купили "паспорт" вакцинації за декілька хвилин.


Ну і ще дивіться емоційне відео, як українка шукала кисень для хворої матері.

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НАТО Олексій Резніков
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