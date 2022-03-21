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Минобороны РФ пригрозило "военным кораблем", но украинцы снова его послали (фото)

Фото: Марка-иллюстрация художника Бориса Гроха, одержавшая победу на конкурсе
Автор: Светлана Мащенко

Министерство обороны РФ решило пригрозить нам "русским военным кораблем", однако вновь получило достойный ответ.

Угрожающую картинку враждебное ведомство опубликовало в Twitter.

"Никогда не злите русский военный корабль", - подписана картинка с выпуском ракеты с судна.

Украинцы быстро нашлись и в комментариях снова отправили корабль по месту назначения.

В частности, к фразе "Никогда не злите русский военный корабль" добавили "иначе разбомбим ваш роддом", а ракету изобразили в форме фаллоса.

Немного истории о культовой фразе

"Русский военный корабль, иди на хуй" - фраза-ответ украинских солдат с острова Змеиный, которую во время российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года получил российский оккупационный корабль на предложение сдаться.

На Змеином тогда находилось 13 украинских пограничников. Сейчас, по некоторой информации, они находятся в плену.

"Я - русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар"

Пограничник Роман Грибов на это ответил: "Русский военный корабль, иди на хуй!"

Фото: Роман Грибов (wikipedia.org)

Ранее мы писали, что Украина становится сплошной "Чернобаевкой". Где самые адские места для захватчика.

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