Міноборони РФ пригрозило "военным кораблем", але українці знову його послали (фото)

Міністерство оборони РФ вирішило пригрозити нам "русским военным кораблем", проте знову отримало гідну відповідь.
Загрозливу картинку вороже відомство опублікувало в Twitter.
"Никогда не злите русский военный корабль", - подписана картинка с выпуском ракеты с судна.
Українці швидко знайшлися і в коментарях знову відправили корабль за місцем призначення.
Зокрема, до фрази "Никогда не злите русский военный корабль" додали "иначе разбомбим ваш роддом", а ракету зобразили у формі фалоса.
Трохи історії про культову фразу
"Русский военный корабль, иди на хуй" - фраза-відповідь українських солдатів з острова Зміїний, яку під час російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року отримав російський окупаційний корабель на пропозицію здатись.
На Зміїному тоді перебувало 13 українських прикордонників. Наразі, за деякою інформацією, вони перебувають в полоні.
"Я - русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар"
Прикордонник Роман Грибов на це відповів: "Русский военный корабль, иди на хуй!"
Фото: Роман Грибов (wikipedia.org)
Раніше ми писали, що Україна стає суцільною "Чорнобаївкою". Де найпекельніші місця для загарбника.
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