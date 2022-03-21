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Міноборони РФ пригрозило "военным кораблем", але українці знову його послали (фото)

Фото: Марка-ілюстрація художника Бориса Гроха, яка перемогла на конкурсі
Автор: Світлана Мащенко

Міністерство оборони РФ вирішило пригрозити нам "русским военным кораблем", проте знову отримало гідну відповідь.

Загрозливу картинку вороже відомство опублікувало в Twitter.

"Никогда не злите русский военный корабль", - подписана картинка с выпуском ракеты с судна.

Українці швидко знайшлися і в коментарях знову відправили корабль за місцем призначення.

Зокрема, до фрази "Никогда не злите русский военный корабль" додали "иначе разбомбим ваш роддом", а ракету зобразили у формі фалоса.

Трохи історії про культову фразу

"Русский военный корабль, иди на хуй" - фраза-відповідь українських солдатів з острова Зміїний, яку під час російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року отримав російський окупаційний корабель на пропозицію здатись.

На Зміїному тоді перебувало 13 українських прикордонників. Наразі, за деякою інформацією, вони перебувають в полоні.

"Я - русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар"

Прикордонник Роман Грибов на це відповів: "Русский военный корабль, иди на хуй!"

Фото: Роман Грибов (wikipedia.org)

Раніше ми писали, що Україна стає суцільною "Чорнобаївкою". Де найпекельніші місця для загарбника.

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