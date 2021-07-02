Минобороны решило изменить парадные ботинки курсанток после скандала с каблуками (видео)

Министр поинтересовался у главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, не будет ли оптимальным вариантом для участниц парада - именно берцы вместо каблуков, из-за которых девушки могут сбить себе ноги.

"Сегодня проводило руководство учреждения опрос, и мне докладывают, что 99% присутствующих здесь девушек за то, чтобы пойти в парадной форме. Так как решение принято, и все учебные заведения идут в парадной форме. Боевые части - в боевой форме. Поэтому может лучше нам подумать, обсудить сейчас с девушками, услышать обратную сторону", - ответил Хомчак.

Так, он предложил курсанткам самим озвучить удобный для них вариант обуви.

"Мы можем сделать экспериментальную модель - именно для парада в честь 30-летия (Дня Независимости). Они ее испытают практически. А потом будем принимать решение по внедрению", - заявил Таран.

Одна из курсанток отметила, что новые туфли они носили около недели, и эта обувь определенно удобнее, чем те туфли на каблуках, так как "в данном экземпляре каблук меньше, и сама подошва более грубая, что сделает более удобным передвижение на асфальте... каблук (желательно сделать) немного меньше".

Видео: Минобороны решило сделать для курсанток экспериментальную модель ботинок для парада ко Дню Независимости

В итоге Минобороны дало добро на экспериментальные модели ботинок с меньшим каблуком.

Из-за обуви для курсанток для парада ко Дню Независимости Минобороны попало в скандал (фото: facebook.com/alexey.arestovich)