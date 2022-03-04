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В Минобороны предупредили о фейковых страницах ведомства

Автор: Татьяна Самарук

В Министерстве обороны Украины предупредили, что враг атакует по всем фронтам, и в соцсетях тоже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

В частности, в Минобороны предупредили о фейковых страницах ведомства в соцсетях.

Маляр показала, как выглядит фейковая страница Минобороны, созданная оккупантами.

"Не наша страница, наша - верифицирована. Мы не покупаем себе рекламу вообще! Будьте внимательны", - сказала она.

Фейковая страница Минобороны (facebook.com/ganna.maliar)

Ранее мы сообщали, что Нацполиция предупредила о мошенниках, собирающих деньги в поддержку ВСУ.

Также мы писали, что Telegram усилит борьбу с фейками и увеличит скорость приложения в Украине.

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