У Міністерстві оборони України попередили, що ворог атакує по всіх фронтах, і у соцмережах теж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.

"Не наша сторінка, наша - верифікована. Ми не купуємо собі рекламу взагалі! Будьте уважні", - сказала вона.

Зокрема, у Міноборони попередили про фейкові сторінки відомства у соцмережах.

Раніше ми повідомляли, що Нацполіція попередила про шахраїв, які збирають гроші на підтримку ЗСУ.

Також ми писали, що Telegram посилить боротьбу з фейками і збільшить швидкість роботи додатка в Україні.

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