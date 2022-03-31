Минобороны показало лица воинов, защищающих украинцев от врага (видео)

В Минобороны показы видео с лицами украинских защитников - воинов, которые сейчас защищают от врага нашу землю.
Видео поделилась пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Они нас защищают. Мы им доверяем. Лица украинских воинов. Мы победим", - подписаны кадры.
На видео мы можем взглянуть в глаза наших ребят. В которых несмотря на усталость отражается уверенность в победе Украины над путинским злом.
В комментариях люди пишут, что гордятся своими защитниками:
Ранее мы писали, что люди встречают украинских военных под Киевом. Появилось видео, на которое нельзя смотреть без слез.
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