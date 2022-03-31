Міноборони показало обличчя воїнів, які захищають українців від ворога (відео)

В Міноборони покази відео з обличчями українських захисників - воїнів, які зараз боронять від ворога нашу землю.
Відео поділилася прес-служба Міністерства оборони України.
"Вони нас захищають. Ми їм довіряємо. Обличчя українських воїнів. Ми переможемо", - підписані кадри.
На відео ми можемо поглянути в очі наших хлопців. В яких попри втому відображається впевненість в перемозі України над путінським злом.
В коментарях люди пишуть, що пишаються своїми захисниками:
Раніше ми писали, що люди зустрічають українських військових під Києвом. З'явилося відео, на яке не можна дивитись без сліз.
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