Міноборони показало обличчя воїнів, які захищають українців від ворога (відео)

В Міноборони покази відео з обличчями українських захисників - воїнів, які зараз боронять від ворога нашу землю.

"Вони нас захищають. Ми їм довіряємо. Обличчя українських воїнів. Ми переможемо", - підписані кадри.

На відео ми можемо поглянути в очі наших хлопців. В яких попри втому відображається впевненість в перемозі України над путінським злом.

В коментарях люди пишуть, що пишаються своїми захисниками: