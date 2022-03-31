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Міноборони показало обличчя воїнів, які захищають українців від ворога (відео)

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Четвер 31 березня 2022 12:42
Міноборони показало обличчя воїнів, які захищають українців від ворога (відео) Скріншот відео: Обличчя воїнів ЗСУ показали в Міністерстві оборони
Автор: Світлана Мащенко

В Міноборони покази відео з обличчями українських захисників - воїнів, які зараз боронять від ворога нашу землю.

Відео поділилася прес-служба Міністерства оборони України.

"Вони нас захищають. Ми їм довіряємо. Обличчя українських воїнів. Ми переможемо", - підписані кадри.

На відео ми можемо поглянути в очі наших хлопців. В яких попри втому відображається впевненість в перемозі України над путінським злом.

В коментарях люди пишуть, що пишаються своїми захисниками:

  • Найкрасивіші, найсміливіші, найвідважніші, найдобріші мужчини у світі - наші захисники.
  • Боже, які герої, які красуни. Дякуємо вам, дорогенькі. Низький уклін.
  • Господи, охорони і збережи наших Захисників, та допоможи зруйнувати клятого ворога.
  • Пишаюся, Дякую, Вклоняюся! Бережіть себе! Ви найкращі!
  • Які ж вони усі гарні. Хай кожна мить їх життя буде благословенна.

Раніше ми писали, що люди зустрічають українських військових під Києвом. З'явилося відео, на яке не можна дивитись без сліз.

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