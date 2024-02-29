Міноборони через суд стягує кошти з оборонних підприємств Пашинського за невиконані контракти: що відомо

Міністерство оборони України хоче через суд стягнути гроші за невиконані контракти на постачання зброї з компанії "Українська бронетехніка", яку пов’язують з колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським.

Зокрема у статті, з посиланням на джерела в силових структурах і оборонному бізнесі, стверджується, що з початком повномасштабного вторгнення "Українська бронетехніка" стала одним із основних контрагентів Міністерства оборони. Адже в перші місяці великої війни українська влада змушена була швидко і за будь-яку ціну вирішувати питання з постачанням зброї для армії.

Саме тому і "вийшли" на Сергія Пашинського, який з 2014 року активно займався бізнесом в оборонній сфері. Але пізніше, коли відбулася диверсифікація постачальників озброєння, виникли серйозні запитання до контрактів 2022 року. Зокрема, щодо угод з "Українською бронетехнікою".

Як виявилося, від Міноборони компанія Пашинського отримувала 100% передоплати за всіма військовими контрактами. За словами джерел в оборонному бізнесі, за умовами контрактів, "Українська бронетехніка" справді мала здійснити поставки "товарів подвійного призначення" (зброї) у перші місяці повномасштабного вторгнення. Втім, більшість з цих контрактів були частково виконані лише через рік, а за деякими – тривають судові процеси щодо стягнення грошей за невиконання угод.

Окрім того, у розслідуванні нагадують, що Пашинський займався накручуванням штучних націнок в оборонній сфері. Зокрема про це свідчать оприлюднені у ЗМІ записи його розмов з найближчим оточенням, де він рекомендував завищувати ціни на озброєння вдвічі.

"Тобто медійна історія про те, яку поширюють різні наближені до екснардепа блогери, що "Пашинський врятував Київ від російського вторгнення", – це міф і відверта неправда", – пише видання.

Що відомо про справу Пашинського

Нагадаємо що 12 лютого 2024 року колишньому нардепу Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам оголосили підозру. Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України, підозрюваним загрожує до 12 років в'язниці.

За версією слідства, внаслідок діяльності злочинної організації, до складу якої входили фігуранти, впродовж 2014-2018 років. держава зазнала збитків на суму 967 млн гривень.

Йдеться про незаконне привласнення та продаж 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів у 2014 році у структур олігарха часів Януковича Сергія Курченка, які повинні були піти на потреби армії.

Додамо, раніше ВАКС обрав брав запобіжний захід організатору схеми. За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про бізнес-партнера колишнього народного депутата Пашинського - Сергія Тищенка.

Також запобіжний захід у вигляді арешту обрали колишньому заступнику директора державного підприємства, який теж є учасником схеми.

26 лютого Антикорупційний суд на два місяці арештував екс-нардепа Пашинського, але з можливістю внесення застави у розмірі 272,5 млн гривень.