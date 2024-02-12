ua en ru
Пн, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Екс-нардепу Пашинському вручили підозру, - джерела

Київ, Понеділок 12 лютого 2024 10:56
UA EN RU
Екс-нардепу Пашинському вручили підозру, - джерела Фото: Сергій Пашинський (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Колишньому народному депутату України Сергію Пашинському вручили підозру. Втім, за якими саме статтями наразі не розголошується.

Про це РБК-Україна розповіли джерела у правоохоронних органах.

"Екс-нардепу Пашинському вручили підозру", - повідомили джерела виданню.

Що відомо про Пашинського

Нагадаємо, що Сергій Пашинський є колишнім народним депутатом України, а із 5 березня по 10 червня 2014 року тимчасово виконував обов'язки голови Адміністрації президента України. Також раніше він обіймав посаду заступника голови фракції та головою Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.

Розслідування NYT щодо Пашинського

Напередодні, влітку 2023 року видання New York Times (NYT) оприлюднило розслідування, в якому йшлося, що компанія, пов’язана з Пашинським, якого підозрювали в корупції до повномасштабного вторгнення РФ, нібито стала найбільшим приватним постачальником зброї для уряду в Києві на початку повномасштабної агресії у лютому 2022 року.

Як писало NYT, Пашинський очолює Українську асоціацію торгівлі зброєю, і за допомогою його компанії, Київ мав можливість отримати перші партії зброї для оборони країни, поки не надійшла допомога від західних партнерів.

Видання стверджує, що "схема" закупівлі снарядів, куль та бомб по всій Європі, передбачала перепродаж зброї великій кількості посередників, що в результаті призвело до значного збільшення ціни, перед тим як зброя потрапляла до Міноборони України. Як вказано у розслідуванні, продажі компанії Пашинського "Українська бронетехніка" склали за 2022 рік рекордних понад 350 мільйонів доларів, порівняно з 2,8 мільйона доларів за рік до війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергій Пашинський
NEWS
Понад 40 дронів і 790 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні
Понад 40 дронів і 790 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги