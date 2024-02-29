Минобороны через суд взимает средства с оборонных предприятий Пашинского за невыполненные контракты: что известно

Министерство обороны Украины хочет через суд взыскать деньги за невыполненные контракты на поставку оружия из компании "Украинская бронетехника", связываемой с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским.

В частности, со ссылкой на источники в силовых структурах и оборонном бизнесе, утверждается, что с началом полномасштабного вторжения "Украинская бронетехника" стала одним из основных контрагентов Министерства обороны. Ведь в первые месяцы великой войны украинская власть вынуждена была быстро и любой ценой решать вопрос с поставкой оружия для армии.

Именно поэтому и вышли на Сергея Пашинского, который с 2014 года активно занимался бизнесом в оборонной сфере. Но позже, когда произошла диверсификация поставщиков вооружения, возникли серьезные вопросы по контрактам 2022 года. В частности, по соглашениям с "Украинской бронетехникой".

Как оказалось, от Минобороны компания Пашинского получала 100% предоплаты по всем военным контрактам. По словам источников в оборонном бизнесе, по условиям контрактов, "Украинская бронетехника" действительно должна была осуществить поставки "товаров двойного назначения" (оружия) в первые месяцы полномасштабного вторжения. Впрочем, большинство из этих контрактов были частично исполнены только через год, а по некоторым – продолжаются судебные процессы по взысканию денег за невыполнение сделок.

Кроме того, в расследовании напоминают, что Пашинский занимался накручиванием искусственных наценок в оборонной сфере. В частности, об этом свидетельствуют обнародованные в СМИ записи его разговоров с ближайшим окружением, где он рекомендовал завышать цены на вооружение вдвое.

"То есть медийная история о том, которую распространяют разные приближенные к экснардепу блоггеры, что "Пашинский спас Киев от российского вторжения" – это миф и откровенная неправда", – пишет издание.

Что известно о деле Пашинского

Напомним, что 12 февраля 2024 года бывшему нардепу Сергею Пашинскому, его бизнес-партнеру и четырем их сообщникам объявили подозрение . Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины, подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

По версии следствия, в результате деятельности преступной организации, в состав которой входили фигуранты, на протяжении 2014-2018 годов. государство понесло убытки на сумму 967 млн гривен.

Речь идет о незаконном присвоении и продаже 97 тысяч тонн конфискованных государством нефтепродуктов в 2014 году в структуре олигарха времен Януковича Сергея Курченко, которые должны были пойти на нужды армии.

Добавим, ранее ВАКС избрал меру пресечения организатору схемы. По информации источников РБК-Украина, речь идет о бизнес-партнере бывшего народного депутата Пашинского - Сергея Тищенко.

Также меру пресечения в виде ареста избрали бывшему заместителю директора государственного предприятия, который тоже является участником схемы.

26 февраля Антикоррупционный суд арестовал на два месяца экс-нардепа Пашинского, но с возможностью внесения залога в размере 272,5 млн гривен.