В Минкульте рассказали, как украинцам сброситься на восстановление костела Святого Николая

Некоторые благотворители передали часть суммы на противоаварийные работы. В частности, меценатами уже стали Владислав Чечеткин, Олег Гороховский, Андрей Ставницер, Виктория Михайльо. При этом чиновник отметил, что на полное восстановление костела и органа потребуются десятки миллионов гривен.

"Пожар в костеле Святого Николая объединил украинцев. Со всей страны получаем сообщения и звонки с предложениями помощи костелу", - рассказал Ткаченко.

Министр опубликовал счет Национального дома органной и камерной музыки Украины для всех желающих приобщиться к спасению "жемчужины Киева".

Как оказать помощь в восстановлении костела

ЕГРПОУ: 05509524

ИНН: 055095226553

Р/р UA 893003460000026006016844102

Акционерное общество "Альфа-Банк" в Киеве

Назначение платежа: Благотворительная помощь на реставрационные работы

Заказчик является неприбыльной организацией по признаку 0031

Ткаченко также отмечает, что Национальный дом органной и камерной музыки Украины является государственной организацией, и все поступающие на его счета средства получают целевое назначение.

"И их никак не возможно использовать на другое. Если вы отправляете деньги на реставрационные работы, они не могут быть использованы на зарплаты сотрудников, оплату коммунальных услуг, гастроли и тому подобное. Только реставрация!" - говорится в публикации.

Сейчас министерство культуры и информационной политики для общественного контроля создает лэндинг, где будет отражена информация о всех поступивших средствах и о расходах.

"Также в понедельник проведем совещание с нашими меценатами, чтобы найти дополнительные формы государственно-частного партнерства в деле восстановления костела", - добавил чиновник.

В костеле Святого Николая сгорел уникальный орган, разбита люстра и повреждено внутреннее убранство (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Костел Святого Николая был построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле. Архитектором был знаменитый Владислав Городецким, автор Дома с химерами в Киеве. В 1936 году советская власть закрыла костел, и сооружение использовали как хозяйственное помещение вплоть до 1978 года, когда храм отдали Дому органной музыки, и после реставрации с 1981 года там проводят концерты органной и камерной музыки. Орган Reiger Kloss в костеле был единственным действующим органом во всей Европе.