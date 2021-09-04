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В МВД назвали предварительную причину пожара в костеле Святого Николая

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Суббота 04 сентября 2021 12:58
В МВД назвали предварительную причину пожара в костеле Святого Николая Фото: глава МВД Украины Денис Монстирський (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Инна Собора

Предварительной причиной пожара в столичном костеле Святого Николая стало короткое замыкание. Оно возникло в органе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Дениса Монастырского.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели ГСЧС Украины, которые ликвидировали пожар, и представители Национальной полиции, которые проводят расследование, а также работники костела.

"Предварительно, причиной возгорания было короткое замыкание в органе. Именно в то время, после 21:00, в костеле проводилась репетиция", - сообщил Монастырский.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

"Назначен ряд экспертиз. В течение недели эксперты должны дать конечный вывод причины возгорания", - добавил министр.

Подробнее о пожаре в костеле Святого Николая - в материале "РБК-Украина".

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Киев Министерство внутренних дел Украины Денис Монастырский
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