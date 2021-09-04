У Мінкульті розповіли, як українцям скинутися на відновлення костелу Святого Миколая

Деякі благодійники передали частину суми на протиаварійні роботи. Зокрема, меценатами вже стали Владислав Чечоткін, Олег Гороховський, Андрій Ставніцер, Вікторія Михайльо. При цьому чиновник зазначив, що на повне відновлення костелу та органу будуть потрібні десятки мільйонів гривень.

"Пожежа в костелі Святого Миколая об'єднала українців. З усієї країни отримуємо повідомлення і дзвінки з пропозиціями допомоги костелу", - розповів Ткаченко.

Міністр опублікував рахунок Національного будинку органної та камерної музики України для всіх бажаючих долучитися до порятунку "перлини Києва".

Як надати допомогу у відновленні костелу

ЄДРПОУ: 05509524

ІПН: 055095226553

Р/р UA 893003460000026006016844102

Акціонерне товариство "Альфа-Банк" в м.Києві

Призначення платежу: Благодійна допомога на реставраційні роботи

Замовник є неприбутковою організацією за ознакою 0031

Ткаченко також зазначає, що Національний будинок органної та камерної музики України є державною організацією, і всі кошти, що надходять на його рахунки, отримують цільове призначення.

"І їх жодним чином неможливо використати на щось інше. Якщо ви надсилаєте гроші на реставраційні роботи, вони не можуть бути використані на зарплати співробітників, оплату комунальних послуг, гастролі тощо. Тільки реставрація!"- йдеться в публікації.

Зараз міністерство культури та інформаційної політики для громадського контролю створює лендінг, де буде показана інформація про всі кошти, що надійшли, та про витрати.

"Також у понеділок проведемо нараду з нашими меценатами, щоб знайти додаткові форми державно-приватного партнерства у справі відновлення костелу", - додав чиновник.

У костелі Святого Миколая згорів унікальний орган, розбита люстра і пошкоджено внутрішнє оздоблення (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Костел Святого Миколая був побудований в 1899-1909 роках в неоготичному стилі. Архітектором був знаменитий Владислав Городецьким, автор Будинку з химерами в Києві. У 1936 році радянська влада закрила костел, і споруду використовували як господарське приміщення аж до 1978 року, коли храм віддали Будинку органної музики, і після реставрації з 1981 року там проводять концерти органної та камерної музики. Орган Reiger Kloss в костелі був єдиним діючим органом у всій Європі.