В МОН назвали предметы, которые точно не уберут из школьной программы

Недавно Министерство образования Украины заявило о сокращении количества предметов в школах. Однако самые важные и ключевые для обучения точно останутся.

Министр образования Оксен Лисовой назвал в эфире "Єдиних новин" перечень школьных предметов, которые не будут изыматься из программы.

Сегодня МОН не рассматривает сокращение таких дисциплин:

история Украины

украинский язык

химия

физика

математика

биология

Таким образом, главные предметы все же останутся и будут преподаваться учащимся в полном объеме. Сам Оксен Лисовой отмечает, что улучшение образовательной программы заключается в наполнении этих предметов полезными знаниями.

"Мы говорим об оптимизации программы, о ее концентрации полезными знаниями, о тех дисциплинах, которыми, возможно, можно пожертвовать. И сегодня это вопрос экспертов", - отметил чиновник.

Почему решили сокращать количество

Глава МОН пояснил, что в последнее время детям в Украине приходится учиться под большим стрессом из-за дистанционной формы, дополнительных занятий и количества предметов, в частности.

Он привел пример, что в 7-9 классе дети имеют около 20 предметов и такое количество "сложно усвоить без стресса и онлайн-обучения", при том, что не все имеют возможность пользоваться гаджетами для дистанционки.

"Фактически вопрос стоит не столько о том, сколько должно быть предметов, а как оптимизированные учебные программы, какую нагрузку получают дети на уроках и на домашнюю обработку, в какой форме происходит обучение", - объясняет он.

Лисовой добавил, что в старшей школе учащиеся смогут выбирать предметы и направление, которое хотят изучать. Такое новшество появится уже в 2027 году.