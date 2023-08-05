Архітектори показали проєкти нових шкіл і дитсадків. Дивіться, якими вони будуть (фото)

Якими будуть нові школи, дитсадки та адмінбудівлі

Розробка типових проєктів проводиться в рамках Програми з відновлення України - рамкової позики від Європейського інвестиційного банку.

Серед типових проєктів:

будівля центру надання адміністративних послуг загальною площею 443,90 кв. м

будівлі закладів дошкільної освіти на 225, 150 та 75 місць

будівлі закладів шкільної освіти на 1008, 672 та 336 місць

"Використання типових проєктів дозволить заощадити кошти та час на розробку проєктної документації для об’єктів відновлення. Вони враховують сучасні вимоги щодо безпеки, безбар’єрності та енергоефективності. Кожна така будівля має підземне приміщення подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття", - заявив Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Також він додав, що ці укриття можна легко адаптувати під потреби окремої громади, а отже і максимально пришвидшити будівництво.

Ось так виглядатимуть нові адмінбудівлі, школи і дитсадки (фото: Мінвідновлення)

Що відомо про проєкт

Розробка проєктів розпочалася торік, а до 31 серпня 2023 р. ці напрацювання мають пройти державну експертизу, після чого стануть доступні на вебсайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (Міністерство відновлення).

Проєкти розробляла українська компанія "Творча Архітектурна майстерня А. Пашенько" (Architects Pashenko) у співпраці з Cowater International за ініціативи Міністерства відновлення та за фінансової підтримки Європейського Союзу і ЄІБ.

Плани проєктів безплатно нададуть органам самоврядування (фото: Мінвідновлення)