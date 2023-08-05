Архитекторы показали проекты новых школ и детсадов. Смотрите, какими они будут (фото)

Украинские архитекторы разработали типовые проекты детсадов, школ и админзданий с подземными противорадиационными укрытиями. После прохождения государственной экспертизы органы местного самоуправления смогут бесплатно использовать эти разработки для строительства.
Об этом идет речь на сайте Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
Разработка типовых проектов проводится в рамках Программы по восстановлению Украины - займа от Европейского инвестиционного банка.
Среди типовых проектов:
"Использование типовых проектов позволит сэкономить средства и время на разработку проектной документации для объектов восстановления. Они учитывают современные требования безопасности, безбарьерности и энергоэффективности. Каждое такое здание имеет подземное помещение двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия", - заявил Министр развитию громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Также он добавил, что эти укрытия можно легко адаптировать под нужды отдельной общины, а значит, и максимально ускорить строительство.
Разработка проектов началась в прошлом году, а к 31 августа 2023 года эти наработки должны пройти государственную экспертизу, после чего станут доступны на сайте Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины (Министерство восстановления).
Проекты разрабатывала украинская компания "Творческая Архитектурная мастерская А. Пашенко" (Architects Pashenko) в сотрудничестве с Cowater International по инициативе Министерства восстановления и финансовой поддержки Европейского Союза и ЕИБ.
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