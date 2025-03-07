Мініспідниця і топ: дружина Віктора Павліка показала образ на 8 березня, який зможе повторити кожна

8 березня - це чудова можливість проявити свою індивідуальність за допомогою стилю. Вибір модного "луку" на цей день може бути різним залежно від ваших планів і настрою, але головне - почуватися комфортно і впевнено.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram дружини Віктора Павліка, блогерки й концертного директора Катерини Репяхової вирішило детальніше розібрати її образ, який зможе повторити кожна.
Репяхова вибрала мініспідницю і топ зі штучної шкіри найтрендовішого відтінку - бургунді, створивши яскравий і модний лук, що поєднує зручність і елегантність.
Катерина Репяхова показала модний образ (фото: instagram.com/repyahovakate)
Цей образ підійде для святкування в колі близьких або для неформальних заходів. Мініспідниця і стильний топ, що повернулися в моду в останні сезони, можуть бути чудовим вибором для тих, хто хоче мати молодіжний і стильний вигляд.
Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Доповнити "лук" на 8 березня вона вирішила бордовими колготками й туфлями на високих підборах такого ж відтінку. Зверху вона накинула бомбер схожого відтінку. Зазначимо, що насичений колір бордо або, як його ще називають, бургунді та марсала зараз на піку популярності. Дружина Віктора Павліка зібрала total look у такому відтінку.
Дружина Віктора Павліка задає тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)
Завершити образ вона вирішила довгим тренчем з екошкіри, який також у модних трендах на 2025 рік.
Виберіть мініспідницю з матеріалу, який вам найбільше пасує - це може бути джинс, шкіра, або навіть класичний костюмний матеріал. Ідеальний вигляд матиме модель з високою талією, що підкреслює фігуру.
Катерина вибрала простий, але елегантний топ, який можна поєднувати з різними варіантами спідниць. Це може бути як білий класичний топ, так і варіант з візерунками або оригінальними деталями.
Легкі сережки, тонкий браслет або стильна сумка додадуть завершеності образу.
Пара зручних туфель або ботильйонів на підборах додасть образу витонченості.
Дружина Віктора Павліка показала образ на 8 березня (фото: instagram.com/repyahovakate)
Бургунді - це насичений відтінок червоного з фіолетовим і коричневим підтоном, що робить його ідеальним для будь-якого сезону. Він асоціюється з теплотою, затишком і розкішшю.
Цей відтінок легко вписується в різні стилі - від класики до більш сміливих модних рішень. Бургунді добре поєднується з нейтральними кольорами, такими як чорний, сірий, білий і бежевий, а також з іншими трендовими відтінками - оливковим, золотим, коричневим.
Дружина Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)
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