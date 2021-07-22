Минимальная пенсия в Украине вырастет: названы новые сроки повышения

Минимальная пенсия в Украине в ближайшие три года повыситься в среднем на 466 гривен. Существенное повышение коснется в первую очередь тех, у кого есть необходимый стаж и уже наступил пенсионный возраст. Минимальная пенсия для отдельных категорий не может быть ниже 40% от минимальной зарплаты.

Об этом говорится в Бюджетной резолюции , которая была утверждена Верховной Радой Украины.

Как будет меняться размер минимальной пенсии

С 1 декабря 2021 года – 2600 гривен (при минимальной зарплате 6500 гривен)

С 1 октября 2022 года – 2680 гривен (при минимальной зарплате 6700 гривен)

С 1 января 2023 года – 2870 гривен (при минимальной зарплате 7176 гривен)

С 1 января 2024 года – 3066 гривен (при минимальной зарплате 7665 гривен)

Какие необходимы условия для повышения

Размер минимальной пенсии будет подниматься для тех, кто уже достиг 65-летнего возраста и имеет необходимый трудовой стаж для начисления пенсии: для женщин – 30 лет, для мужчин – 35 лет.

Какие повышения ждут пенсионеров в 2021 году

С 1 июля в Украине повысился минимальный прожиточный минимум, а вместе с ним – минимальная пенсия по возрасту, доплаты за стаж сверх нормы. Также с 1 июля прибавку в 100 гривен получат те пенсионеры, которым в 2021 году еще не делали пересчет и индексация выплат.

С 1 октября 2021 году украинские пенсионеры, которые достигли 75-80 лет начнут получать специальные доплаты в размере 400 гривен. Минимальные пенсионные выплаты будут установлены в размере 2500 гривен.

С 1 декабря 2021 года будет повышен минимальный прожиточный минимум, а вместе с ним увеличатся минимальные пенсии по возрасту, доплаты за стаж сверх нормы, размеры надбавок, доплат. Минимальная заработная плата с 1 декабря поднимется до 6500 гривен, а размер минимальной пенсии для 65-летних вырастет до 2600 гривен.

Кроме того, как сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, в июле 2021 года добавки к пенсии получат пенсионеры с инвалидностью первой группы, которые получают менее 2200 гривен.

Как отметила министр, суммы доплат будут разные – каждому пенсионеру добавят столько, сколько не хватает до указанной суммы. Ежемесячно эти доплаты начнут выплачивать с 1 июля.

"Более 30 тысяч людей с инвалидностью получают пенсию на уровне прожиточного минимума, имеют минимальную пенсионную гарантию", - объяснила Лазебная.