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Міні-серіали, які "затягнуть" з першого кадру. 5 цікавих варіантів на вечір

Який фільм подивитися на "Нетфлікс" та інших сервісах (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Кіносвіт настільки великий, що не всі ми встигаємо не тільки стежити за новинками, а ще й передивлятися те, що вже вийшло. Особливу увагу слід приділити міні-серіалам, в яких вміщається ціла історія, а подивитися її можна буквально за один вечір.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 класних серіалів, в яких небагато серій, а сюжет затягує буквально з перших хвилин.

"Безневинний" (Харлан Кобен)

В цьому міні-серіалі ви побачите історію про чоловіка, який потрапив до в'язниці та провів там 9 років. І коли він виходить на волю й починає нове життя, забути про минуле неможливо. Брехня, інтриги та секрети, про які краще не знати - усе це навалюється на головного героя, ніби снігова лавина.

 

"Одного разу вночі"

Серіал починається з того, що чоловік проводить ніч з новою знайомою, а на ранок просинається поруч з її трупом. Звісно ж, він стає головним підозрюваним, хоча сам нічого не пам'ятає. Сюжет захопить вас з першої хвилини, а тому ви захочете додивитися всі епізоди до кінця.

 

"В її очах"

Любовний трикутник, в який потрапляє мати-одиначка, вразить драматизмом й непередбачуваними подіями. Жінка навіть не підозрювала, що опиниться у павутині таємниць, а звичайний роман з босом призведе до настільки великих проблем.

 

"Попередниця"

Містична історія розповість про жінку, яка опиняється у дуже незвичайному будинку. Спочатку вона у захваті й насолоджується оселею, але потім дізнається, що до неї тут вже жили. Її "попередниця" загинула, а тому жінка починає підозрювати, що така ж доля чекає і на неї.

 

"Олівія Кіттерідж"

Міні-серіал розповість про літню жінку, яка віддала все своє життя роботі та родині. Вона працювала вчителькою математики й завжди поводилася так, ніби ненавидить цей світ. Втім, на вас чекає "екскурсія" 25 роками життя головної героїні, які відкриють вам багато прихованих сенсів.

 

Нагадаємо, раніше ми називали 7 детективних трилерів на вечір.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як зараз виглядає та сама Трініті з "Матриці".

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