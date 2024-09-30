Міні-серіали, які "затягнуть" з першого кадру. 5 цікавих варіантів на вечір

"Безневинний" (Харлан Кобен)

В цьому міні-серіалі ви побачите історію про чоловіка, який потрапив до в'язниці та провів там 9 років. І коли він виходить на волю й починає нове життя, забути про минуле неможливо. Брехня, інтриги та секрети, про які краще не знати - усе це навалюється на головного героя, ніби снігова лавина.

"Одного разу вночі"

Серіал починається з того, що чоловік проводить ніч з новою знайомою, а на ранок просинається поруч з її трупом. Звісно ж, він стає головним підозрюваним, хоча сам нічого не пам'ятає. Сюжет захопить вас з першої хвилини, а тому ви захочете додивитися всі епізоди до кінця.

"В її очах"

Любовний трикутник, в який потрапляє мати-одиначка, вразить драматизмом й непередбачуваними подіями. Жінка навіть не підозрювала, що опиниться у павутині таємниць, а звичайний роман з босом призведе до настільки великих проблем.

"Попередниця"

Містична історія розповість про жінку, яка опиняється у дуже незвичайному будинку. Спочатку вона у захваті й насолоджується оселею, але потім дізнається, що до неї тут вже жили. Її "попередниця" загинула, а тому жінка починає підозрювати, що така ж доля чекає і на неї.

"Олівія Кіттерідж"

Міні-серіал розповість про літню жінку, яка віддала все своє життя роботі та родині. Вона працювала вчителькою математики й завжди поводилася так, ніби ненавидить цей світ. Втім, на вас чекає "екскурсія" 25 роками життя головної героїні, які відкриють вам багато прихованих сенсів.