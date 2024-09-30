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Мини-сериалы, которые "затянут" с первого кадра. 5 интересных вариантов на вечер

Какой фильм посмотреть на "Нетфликс" и других сервисах (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Киномир настолько большой, что не все мы успеваем не только следить за новинками, но еще и пересматривать то, что уже вышло. Особое внимание следует уделить мини-сериалам, в которых вмещается целая история, а посмотреть ее можно буквально за один вечер.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 классных сериалов, в которых немного серий, а сюжет затягивает буквально с первых минут.

"Невинный" (Харлан Кобен)

В этом мини-сериале вы увидите историю о мужчине, который попал в тюрьму и провел там 9 лет. И когда он выходит на свободу и начинает новую жизнь, забыть о прошлом невозможно. Ложь, интриги и секреты, о которых лучше не знать-– все это наваливается на главного героя, будто снежная лавина.

 

"Однажды ночью"

Сериал начинается с того, что мужчина проводит ночь с новой знакомой, а утром просыпается рядом с ее трупом. Конечно, он становится главным подозреваемым, хотя сам ничего не помнит. Сюжет увлечет вас с первой минуты, а потому вы захотите досмотреть все эпизоды до конца.

 

"В ее глазах"

Любовный треугольник, в который попадает мать-одиночка, поразит драматизмом и непредсказуемыми событиями. Женщина даже не подозревала, что окажется в паутине тайн, а обычный роман с боссом приведет к столь большим проблемам.

 

"Предшественница"

Мистическая история расскажет о женщине, которая оказывается в очень необычном доме. Сначала она в восторге и наслаждается жилищем, но потом узнает, что до нее здесь уже жили. Ее "предшественница" погибла, а потому женщина начинает подозревать, что такая же участь ждет и нее.

 

"Оливия Киттеридж"

Мини-сериал расскажет о пожилой женщине, отдавшей всю свою жизнь работе и семье. Она работала учительницей математики и всегда вела себя так, будто ненавидит этот мир. Впрочем, вас ждет "экскурсия" 25 годами жизни главной героини, которые откроют вам множество скрытых смыслов.

 

Напомним, ранее мы называли 7 детективных триллеров на вечер.

Кроме этого, недавно стало известно, как сейчас выглядит та самая Тринити из "Матрицы".

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