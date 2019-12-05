Мини-платье и каблук: в сеть попали фото Меган Маркл в костюме Санта-Клауса

Меган Маркл, которая славится теперь утонченным и безупречным стилем, не всегда была так сдержанна в своих нарядах. В сеть попали архивные снимки герцогини Сассекской, которые были сняты в 2006-2007 годах, когда она принимала участие в американском телешоу Deal or No Deal.

Снимки с Меган Маркл были сделаны в то время, когда она была звездой сериала "Форс-мажоры" и активно участвовала в различных телепроектах. В шоу Deal or No Deal она вместе с другими девушками выходила на сцену в мини-платье и на высоких каблуках. В экстравагантных костюмах Санта-Клауса девушки выносили на сцену портфель с деньгами, который вручался победителю.

В сеть попали снимки Меган Маркл в откровенном наряде

Меган Маркл предстала перед зрителям в коротком красном платье с большим декольте, украшенным белым искусственным мехом. На ногах – серебристые босоножки на высоком каблуке.

Как упоминала Маркл в одном из интервью, ей на этом шоу приходилось постоянно мерзнуть на сквозняках, часами стоять на шпильках, носить утягивающее белье, чтобы казаться стройнее, а также подклеивать грудь специальной лентой, чтобы сниматься без бюстгальтера.