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Меган Маркл готовится стать мамой: появилась важная информация

STYLERПерсоны    30.11.2019 - 14:38
Меган Маркл готовится стать мамой: появилась важная информация
Меган Маркл (коллаж: РБК-Украина)

В семье герцогов ожидается пополнение

Герцоги Сассекские готовятся стать родителями, поскольку Меган Маркл мечтает о большой семье. О будущем королевской семьи информирует ясновидящая и таролог Саона.

"Если посмотреть на фото, видно, что вся она как будто наполненная. По карме у нее идет ребенок. Даже если в ближайшее время беременность не подтвердится, могу сказать, что забеременеет она точно, и в следующем году появится еще один наследник в королевской семье", - говорит таролог о Меган Маркл.

По ее словам, Меган Маркл очень любит своего мужа, потому она полностью отдает ему все эмоции. "Она в меру хитрая, коммуникабельная и умная… Выжить ее из королевской семьи не удастся никому" - уверена ясновидящая.

Меган Маркл готовится стать мамой: появилась важная информацияМеган Маркл и принц Гарри (facebook.com/TheBritishMonarchy)

По ее мнению, после ухода королевы Великобритании Елизаветы II супруга принца Гарри будет иметь значительную власть. Но в политику она лезть не станет. Кроме того, герцогиня внесет большой вклад в образовательную программу малоимущих слоев населения.

Напомним, что Меган Маркл потерпает от плохих отношений в семье.

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