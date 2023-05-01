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Міні-хачапурі з сиром: неймовірна смакота на сніданок за півгодини

Як приготувати міні-хачапурі на сніданок (кадр із відео)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати швидко хачапурі для всієї родини на сніданок може лише досвідчений кулінар. Однак для міні-хачапурі жодних особливих навичок на кухні потрібно. І приготувати дуже смачні коржики із сиром на сніданок можна буквально за півгодини.

Як зробити міні-хачапурі із сиром - читайте в рецепті нижче.

Що вам знадобиться:

  • Сир - 300 г
  • Борошно (можна взяти рисове) - 70 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Будь-який твердий сир – 30 г
  • Сіль - щіпка

Як приготувати міні-хачапурі

Сир змішайте з яйцем і розітріть вилкою до однорідної маси. Сир можна брати будь-який, бажано, щоб він був твердий, як у брикеті з магазину.

Скріншот

Додайте рисове борошно, перемішайте. Твердий сир натріть на дрібну тертку та додайте до маси. Все добре вимішайте. За бажанням можна додати дрібно нарізану зелень.

З отриманої маси руками зліпите спочатку кульку, а потім невеликий коржик.

Скріншот

Викладайте на силіконовий килимок для випічки або лист, застелений пергаментним папером для випічки. Якщо використовуєте папір - змастіть його трохи олією.

Скріншот

Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте міні-хачапурі на 30 хвилин. За 5 хвилин до готовності можна посипати коржі тертим сиром та зеленню.

Скріншот

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати книглі з картоплі за закарпатським рецептом.

А ще розповідали про те, як можна зробити соленики буквально за 5 хвилин.

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