Мимо Земли в июле пролетит комета-рекордсмен: как ее увидеть

Эта комета впервые была замечена телескопом Хаббл пять лет назад (21 мая 2017 года) на самом дальнем расстоянии, когда она приближалась к Солнцу между орбитами Сатурна и Урана.

Она была признана учеными рекордсменом, самой далекой и одновременно активной кометой, когда-то замеченной на расстоянии 2,5 миллиарда километров от Солнца.

Теперь, 14 июля, гигантская комета приблизится к Земле максимально, но все равно дистанция будет больше, чем среднее расстояние между нашей планетой и Марсом. Это, по всей видимости, затруднит наблюдение за C/2017 K2, если у вас нет небольшого телескопа.

Что известно о комете

Комета C/2017 K2 может быть одним из крупнейших известных науке космических тел, хотя "чемпионами" сейчас принято считать кометы Хейла-Боппа и Бернардинелли-Бернштейна. Дело в том, что на данный момент существует значительная неопределенность в отношении того, насколько велико ее ядро - предполагаемый диапазон от 18 до 161 километров.

Размер хвоста кометы, или комы, столь же массивен и неясен. Ранние наблюдения показывают, что след из пыли и газа позади C/2017 K2 имеет ширину от 130 тысяч до 800 тысяч километров.

Комета C/2017 K2 Panstarrs (фото: (JOSÉ J. CHAMBÓ / spektrum.de)

Как увидеть комету, пролетающую мимо Земли

Наблюдать C/2017 K2 можно в общедоступных онлайн-обсерваториях, таких, как Virtual Telescope Project (вот тут - ссылка), которые будут проводить трансляцию.

Также можно "вооружиться" телескопом и уже сейчас начать практиковаться в обнаружении объектов, используя такое приложение, как Stellarium.

Комета C/2017 K2 Panstarrs (фото: twitter.com/vivstoitsis)

Пролетев мимо нас в июле, C/2017 K2 продолжит движение к перигелию, ближайшему к Солнцу, прежде чем отправиться обратно в глубокий космос.

В следующий раз комета пролетит мимо Земли только через несколько миллионов лет, так как имеет настолько длинную орбиту.

Фото: траектория движения кометы C/2017 K2 Panstarrs