Повз Землю в липні пролетить комета-рекордсмен: як її побачити

Ця комета вперше була помічена телескопом Хаббл п'ять років тому (21 травня 2017 року) на найдальшій відстані, коли вона наближалася до Сонця між орбітами Сатурна та Урана.

Вона була визнана науковцями рекордсменом, найдальшою і водночас найактивнішою кометою, колись поміченою на відстані 2,5 мільярда кілометрів від Сонця.

Тепер, 14 липня, гігантська комета наблизиться до Землі максимально, проте все одно дистанція буде більше, ніж середня відстань між нашою планетою і Марсом. Це, очевидно, ускладнить спостереження за C/2017 K2, якщо у вас немає невеликого телескопа.

Що відомо про комету

Комета C/2017 K2 може бути одним з найбільших відомих науці космічних тіл, хоча "чемпіонами" зараз прийнято вважати комети Хейла-Боппа і Бернардинеллі-Бернштейна. Річ у тому, що наразі існує значна невизначеність щодо того, наскільки велике її ядро - передбачуваний діапазон від 18 до 161 кілометр.

Розмір хвоста комети, або коми, настільки ж масивний і неясний. Ранні спостереження показують, що слід з пилу і газу позаду C/2017 K2 має ширину від 130 тисяч до 800 тисяч кілометрів.

Комета C/2017 K2 Panstarrs (фото: (JOSÉ J. CHAMBÓ / spektrum.de)

Як побачити комету, що пролітає повз Землю

Спостерігати C/2017 K2 можна в загальнодоступних онлайн-обсерваторіях, таких, як Virtual Telescope Project (ось тут - посилання), які проводитимуть трансляцію.

Також можна "озброїтися" телескопом і вже зараз почати практикуватися у виявленні об'єктів, використовуючи такий додаток, як Stellarium.

Комета C/2017 K2 Panstarrs (фото: twitter.com/vivstoitsis)

Пролетівши повз нас у липні, C/2017 K2 продовжуватиме рухатися до перигелію, найближчого до Сонця, перш ніж відправитися назад у глибокий космос.

Наступного разу комета пролетить повз Землю тільки через кілька мільйонів років, позаяк має настільки довгу орбіту.

Фото: траєкторія руху комети C/2017 K2 Panstarrs