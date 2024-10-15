Мільйонер Клопотенко розповів, як заробив свої перші гроші

З словами Клопотенка, задатки бізнесмена та шоумена у ньому зародилися у самому дитинстві. При цьому перші свої кошти він заробив у вкрай незвичний спосіб.

"Я заробив перші гроші у п’ять років. Збирав колорадських жуків. Дідусь пообіцяв за кожного жука по одній копійці. Таким чином я заробив півтори гривні", - зізнався Клопотенко.

Євген Клопотенко (фото: “Новий канал”)

Вже навчаючись у школі - в початкових класах - Євген придумав інший спосіб заробляти.

"У той час продавались жувальні гумки з кепсами. Пам’ятаю, що купив 10 жуйок по 10 копійок. Усі кепси забрав собі, а гумки перепродав іншому хлопцю за ті ж самі 10 копійок. По грошах не заробив, але отримав безкоштовно 10 кепсів. Потім з ними пішов у компанію, де ними грали. Там вдалося заробити ще п’ять кепсів. У сумі мав аж 15. І тоді вже пішов та продав по 10 копійок за кожен. І тут вже заробив", - з усмішкою згадує один з найвідоміших кулінарів України.

А гроші, вторговані за жуйки і кепси, тоді майбутній ресторатор витратив… на нову партію жувальних гумок.

"Щоправда, хлопчик, якому я продав жувальні гумки, дізнався, що я його трохи обманув і розповів учительці. Тому через цю махінацію з грошима в школі мене викликали до завуча", - поділився він.

Женя говорить, що згодом вони з друзями постійно вигадували абсолютно різні способи, аби підзаробити кишенькових.

"У сьомому-восьмому класі продавали черешні та персики на базарі, шукали і здавали пляшки, мили автівки. Одним словом, завжди намагалися заробити собі додаткові гроші", - пригадує шоумен.

Євген Клопотенко (фото: “Новий канал”)

Скільки грошей має Клопотенко зараз

Рік тому в інтерв'ю журналу Forbes шеф-кухар казав, що на реклама, використання його зображень, соціальні мережі, сайт і книжки приносять йому "приблизно 24 млн грн на рік".

Наприкінці 2023 року у шоу "Ближче до зірок" Клопотенко сказав, що він наразі "гривневий мільйонер".

А перший свій мільйон він заробив у часи, займався варенням.

"Я думаю перший мільйон з’явився, ну… в мене виробництво варення було. Потім я його трошки трансформував", - розповів Клопотенко, згадуючи часи початку своєї кар’єри.

Євген Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)

Також у кухаря є збереження, будинок, дві квартири, авто, а ще він має івент-агенцію.

Разом з тим, говорить кулінар, його щомісячні витрати можуть досягати приблизно 200 тис. грн.

"В мене є квартира, в мене є асистент і в мене є машина, водій - три групи, які коштують 80 тисяч гривень… Ну і допомога батькам, я не знаю, десь тисяч 50-60", - розповів кулінар у вересні 2024 року у шоу NABARI.

На їжу він витрачає дуже багато - "тисяч 50-60 мінімум". А от на одяг дуже не тратиться.

Крім того, значну частину коштів він витрачає на благодійність, зокрема, на підтримку Збройних сил України​. В середньому Клопотенко донатить "десь 100-150 тисяч на місяць".