Мільйон фунтів за першу ніч: студентка продала цноту голлівудській зірці

22-річна студентка з Великої Британії, на ім'я Лора, прийняла рішення продати свою невинність голлівудському актору за 1,6 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 85,1 мільйона гривень).
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.
Лора уклала угоду з ескорт-агентством, що спеціалізується на знайомствах заможних клієнтів із дівчатами, які раніше не мали інтимного досвіду.
"Я рада, що ухвалила це рішення, оскільки я думаю дуже раціонально. Імовірність того, що я втратила б цноту з кимось, хто ніколи б не одружився зі мною згодом, була дуже висока. Для мене це того не вартувало", - заявила вона.
Дівчина зізналася, що рік тому мала інтимний зв’язок із заможним актором, який свого часу відвідував приватний острів одіозного голлівудського мільярдера Джеффрі Епштейна.
"Коли мою цноту купили, ми домовилися про дату. Мене запросили до готелю, щоб я провела з ним ніч. Він навів із собою лікаря, щоб заздалегідь підтвердити справжність моєї цноти", - згадала студентка.
Тепер дівчина хоче продовжити роботу в ескорті та планує пропонувати себе багатим чоловікам за 30 тисяч фунтів стерлінгів на місяць (приблизно 1,5 мільйона гривень).
"Не думаю, що хтось повинен втручатися та вирішувати, з ким мені займатися сексом, зрештою, це моє тіло, і я вільна та незалежна жінка. Ба більше, я повнолітня і, отже, повністю усвідомлюю своє рішення", - сказала вона.
Джеффрі Епштейн - американський фінансист, мільярдер і засуджений сексуальний злочинець. Він був відомий своїми зв'язками з багатьма впливовими людьми, зокрема політиками, бізнесменами та знаменитостями.
Епштейн почав свою кар'єру у фінансовій сфері в 1970-х роках, а пізніше заснував власну інвестиційну компанію. Він стверджував, що керує активами мільярдерів, хоча багато аспектів його бізнесу залишалися непрозорими.
У 2008 році його звинуватили у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Він визнав провину за менш серйозним обвинуваченням і отримав м'яке покарання - 13 місяців ув'язнення.
Джеффрі Епштейн (фото: Вікіпедія)
Проте вже у 2019 році його знову заарештували за серйозніші звинувачення в організації мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх. Його часто відвідували відомі люди, включаючи принца Ендрю та Білла Клінтона.
Одним з найбільш резонансних аспектів його діяльності був приватний острів, який він володів у Карибському морі. Там, за даними слідства, відбувалися сексуальні вечірки за участю неповнолітніх дівчат.
10 серпня 2019 року Джеффрі Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері. Офіційно його смерть визнали самогубством, однак багато хто вважає, що він міг бути вбитий, щоб уникнути викриття впливових осіб, пов'язаних з його справами.
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