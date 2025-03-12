Миллион фунтов за первую ночь: студентка продала девственность голливудской звезде

Лора заключила сделку с эскорт-агентством, специализирующимся на знакомствах состоятельных клиентов с девушками, которые ранее не имели интимного опыта.

"Я рада, что приняла это решение, поскольку я думаю очень рационально. Вероятность того, что я потеряла бы девственность с кем-то, кто никогда бы не женился на мне впоследствии, была очень высока. Для меня это того не стоило", - заявила она. Британка продала девственность голливудскому актеру (фото: cinderella-escorts.com)

Девушка призналась, что год назад имела интимную связь с состоятельным актером, который в свое время посещал частный остров одиозного голливудского миллиардера Джеффри Эпштейна. Остров Эптшейна (скриншот из видео)

"Когда мою девственность купили, мы договорились о дате. Меня пригласили в отель, чтобы я провела с ним ночь. Он привел с собой врача, чтобы заранее подтвердить подлинность моей девственности", - вспомнила студентка.

Теперь девушка хочет продолжить работу в эскорте и планирует предлагать себя богатым мужчинам за 30 тысяч фунтов стерлингов в месяц (примерно 1,5 миллиона гривен).

"Не думаю, что кто-то должен вмешиваться и решать, с кем мне заниматься сексом, в конце концов, это мое тело, и я свободная и независимая женщина. Более того, я совершеннолетняя и, следовательно, полностью осознаю свое решение", - сказала она. Британка продала девственность голливудскому актеру (фото: cinderella-escorts.com)

Кто такой Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн - американский финансист, миллиардер и осужденный сексуальный преступник. Он был известен своими связями со многими влиятельными людьми, в том числе политиками, бизнесменами и знаменитостями.

Эпштейн начал свою карьеру в финансовой сфере в 1970-х годах, а позже основал собственную инвестиционную компанию. Он утверждал, что управляет активами миллиардеров, хотя многие аспекты его бизнеса оставались непрозрачными.

В 2008 году его обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он признал вину по менее серьезному обвинению и получил мягкое наказание - 13 месяцев заключения.

Джеффри Эпштейн (фото: Википедия)

Однако уже в 2019 году его снова арестовали за более серьезные обвинения в организации сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Его часто посещали известные люди, включая принца Эндрю и Билла Клинтона.

Одним из самых резонансных аспектов его деятельности был частный остров, которым он владел в Карибском море. Там, по данным следствия, происходили сексуальные вечеринки с участием несовершеннолетних девушек.

10 августа 2019 года Джеффри Эпштейн был найден мертвым в своей камере. Официально его смерть признали самоубийством, однако многие считают, что он мог быть убит, чтобы избежать разоблачения влиятельных лиц, связанных с его делами.

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