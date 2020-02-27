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Милованов показал, как правильно чихать: это видео должно уберечь от коронавируса

STYLERЖизнь    27.02.2020 - 19:59
Милованов показал, как правильно чихать: это видео должно уберечь от коронавируса
Милованов показал, как уберечься от коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Министр посоветовал прикрываться ногой во время объятий

Коронавирус с очень быстрой силой распространяется по Европе и в Украине опасаются развития инфекции. Так, например, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал свой лайфхак, как уберечься от китайского вируса. Он рассказал и показал, как правильно чихать.

На брифинге Милованов показал на своем примере, как защититься от вируса.

"Во время чихания прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или сгибом локтя. А если вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой уже прикрываться", - сказал Милованов.

Министр советует использованную салфетку сразу выкидывать в мусорник и закрыть крышку, так как эту салфетку может вытащить оттуда ребенок и начать ею играть.

Милованов рекомендует уворачиваться от объятий той частью тела, которой вы не будете целоваться.

Милованов показал, как правильно чихать (YouTube)

Как мы ранее писали, Папа Франциск внезапно заболел после того, как пообщался с прихожанами. Глава католической церкви, как обычно, целовал в щеки собравшихся на площади Святого Петра и пожимал им руки.

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