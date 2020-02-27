Милованов показал, как правильно чихать: это видео должно уберечь от коронавируса

Милованов показал, как уберечься от коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Министр посоветовал прикрываться ногой во время объятий

Коронавирус с очень быстрой силой распространяется по Европе и в Украине опасаются развития инфекции. Так, например, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал свой лайфхак, как уберечься от китайского вируса. Он рассказал и показал, как правильно чихать.

На брифинге Милованов показал на своем примере, как защититься от вируса.

"Во время чихания прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или сгибом локтя. А если вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой уже прикрываться", - сказал Милованов.

Министр советует использованную салфетку сразу выкидывать в мусорник и закрыть крышку, так как эту салфетку может вытащить оттуда ребенок и начать ею играть.

Милованов рекомендует уворачиваться от объятий той частью тела, которой вы не будете целоваться.

Милованов показал, как правильно чихать (YouTube)

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