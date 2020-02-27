Коронавирус в Украине: в аэропорту "Борисполь" температуру проверяют не у всех пассажиров

Коронавирус из Китая угрожает Украине (фото: freepic)

В аэропорту Борисполь плохо проверяют прибывших людей на коронавирус

Коронавирус распространяется по Европе быстрыми темпами, уже 19 европейских стран объявило о заражении своих граждан. В Украине же не спешат проверять прилетевших пассажиров из других стран в аэропорт "Борисполь". Проверку людей проводят недобросовестно. Об этом сообщил на своей Facebook-странице депутат Александр Ткаченко.

"Короновирус на замке, рейс не из Милана или Пекина, но, аэропорт "Борисполь", хоть не делайте вид, блин. Все это - вы, то есть Украина. Вас встречают этот "Доктор Айболит" и его "Снегурочка", которые через одного пассажира проверяют температуру в самолете", - написал Александр Ткаченко.

В аэропорту Борисполь недобросовестно проверяют пассажиров на коронавирус (фото: Facebook/ Олександр Ткаченко)

Напомним, что 25 февраля СНБО приняло решение об обязательном температурном скрининге для абсолютно всех граждан, прибывающих на территорию Украины.

По данным СНБО менее всего рискуют люди в возрасте от 10 до 39 лет (показатель 0,2%). Небольшой процент и у возрастной группы 40-49 лет (0,3%). Для тех, кому от 50-59 лет, опасность составляет 1,3%, а с повышением возраста - значительно увеличивается (60-69 лет - 3,4%, 70-79 лет - 7,8%).

Наибольший риск у людей, старше 80 лет. Для этой группы показатель риска составляет 13,5%.