Коронавирус? Папа Франциск заболел после встречи с прихожанами

Папа Франциск стал плохо себя чувствовать (фото: flickr)

Глава католической церкви слег с недомоганием

Папа Франциск внезапно заболел после того, как пообщался с прихожанами. Глава католической церкви, как обычно, целовал в щеки собравшихся на площади Святого Петра и пожимал им руки. Всего за благословением Папы пришли 12 тысяч человек и лишь единицы надеялись на Бога, но все равно надели медицинские маски. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

27 февраля Франциск не принял участия в запланированной литургии в базилике Сан-Джованни из-за недомогания. В Ватикане не сообщили причину недомогания Папы, но в соцсетях люди пишут, что было видно, как он кашляет и сморкается во время мессы в Пепельную среду. Люди предполагают, что у Папы возможно коронавирус.

Напомним, что сейчас в в северных регионах Италии с очень большой скоростью распространяется коронавирус нового типа COVID-2019. От заболевания уже скончались 14 человек, зафиксировано 528 случаев заражения. Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерли), Эмилия-Романия (47 случаев, один умерший).

Кстати, в Италии коронавирус впервые подтвердили у профессионального футболиста. Коронавирусом заразился 22-летний игрок футбольного клуба "Пьянезе" из провинции Сиена, который входит в итальянскую Серию C. На прошлой неделе футболист пропустил матч из-за жара и недомогания.