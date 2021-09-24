ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Милованов и Друзенко устроили скандал в прямом эфире: "вам дать в глаз?"

Новина українською →
Киев, Пятница 24 сентября 2021 10:02
Милованов и Друзенко устроили скандал в прямом эфире: "вам дать в глаз?" Милованов и Друзенко устроили перепалку в прямом эфире (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов и юрист Геннадий Друзенко устроили скандал с обещаниями рукоприкладства. Это случилось во время обсуждения антиолигархического закона.

Угрозы прозвучали во время прямого эфира программы "Право на владу".!!

Во время дискуссии юрист Геннадий Друзенко попросил относиться к нему с уважением, ведь он старше и у него ученая степень.

В ответ советник главы ОП Милованов назвал такое высказывание "эйджизмом".

"Так я же не говорю, что вы молокосос? Не говорю. Это не эйджизм", - сказал ему Друзенко.

Юрист упрекнул советника председателя ОП за то, что тот, позиционируя себя, как американский ученый, ведет себя, "как среди папуасов". Также он вспомнил историю, как бывший секретарь СНБО Александр Данилюк поставил Милованову синяк под глазом.

"Вы - нахал! Не перебивайте. Надо дать в глаз, чтобы вы замолчали? Так я дам, очень просто", - крикнул Друзенко.

После этого Милованов не давал вставить ни слова Друзенко, заявляя о том, что все, что он говорит - это популизм.

Ведущая Наталья Мосейчук с трудом смогла прекратить эту грубую дискуссию и скандал.

Милованов и Друзенко поспорили в прямом эфире

Как мы ранее писали, Данилюк подрался с Миловановым на своем дне рождения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тимофей Милованов
LITE
Праздник 24 сентября: что категорически нельзя делать в этот важный день, приметы
Праздник 24 сентября: что категорически нельзя делать в этот важный день, приметы