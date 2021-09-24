Милованов и Друзенко устроили скандал в прямом эфире: "вам дать в глаз?"

Советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов и юрист Геннадий Друзенко устроили скандал с обещаниями рукоприкладства. Это случилось во время обсуждения антиолигархического закона.

Угрозы прозвучали во время прямого эфира программы "Право на владу".!!

Во время дискуссии юрист Геннадий Друзенко попросил относиться к нему с уважением, ведь он старше и у него ученая степень.

В ответ советник главы ОП Милованов назвал такое высказывание "эйджизмом".

"Так я же не говорю, что вы молокосос? Не говорю. Это не эйджизм", - сказал ему Друзенко.

Юрист упрекнул советника председателя ОП за то, что тот, позиционируя себя, как американский ученый, ведет себя, "как среди папуасов". Также он вспомнил историю, как бывший секретарь СНБО Александр Данилюк поставил Милованову синяк под глазом.

"Вы - нахал! Не перебивайте. Надо дать в глаз, чтобы вы замолчали? Так я дам, очень просто", - крикнул Друзенко.

После этого Милованов не давал вставить ни слова Друзенко, заявляя о том, что все, что он говорит - это популизм.

Ведущая Наталья Мосейчук с трудом смогла прекратить эту грубую дискуссию и скандал.

Милованов и Друзенко поспорили в прямом эфире