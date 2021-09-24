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Милованов і Друзенко влаштували скандал у прямому ефірі: "вам дати в око?"

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Київ, П'ятниця 24 вересня 2021 10:02
Милованов і Друзенко влаштували скандал у прямому ефірі: "вам дати в око?" Милованов і Друзенко влаштували перепалку в прямому ефірі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Радник керівника офісу Президента Тимофій Милованов і юрист Геннадій Друзенко влаштували скандал з обіцянками рукоприкладства. Це сталося під час обговорення антиолігархічного закону.

Погрози прозвучали під час прямого ефіру програми "Право на владу".

Під час дискусії юрист Геннадій Друзенко попросив ставитися до нього з повагою, адже він старший і у нього наукова ступінь.

У відповідь радник глави ОПУ Милованов назвав такий вислів "ейджизмом".

"Так я ж не кажу, що ви молокосос? Не кажу. Це не ейджизм", - сказав йому Друзенко.

Юрист дорікнув раднику керівника ОП за те, що той, позиціонуючи себе, як американський вчений, поводиться, "як серед папуасів". Також він згадав історію, як колишній секретар РНБО Олександр Данилюк поставив Милованову синяк під оком.

"Ви - нахаба! Не перебивайте. Треба дати в око, щоб ви замовкли? Так я дам, дуже просто", - крикнув Друзенко.

Після цього Милованов не давав вставити ні слова Друзенко, заявляючи про те, що все, що він говорить - це популізм.

Ведуча Наталія Мосейчук насилу змогла припинити цю грубу дискусію і скандал.

Милованов і Друзенко посперечалися в прямому ефірі

Як ми раніше писали, Данилюк побився з Міловановим на своєму дні народження.

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Тимофій Милованов
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