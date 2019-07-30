ru
ua

Милое ретро-фото Зеленского попало в сеть


Комики поздравили украинцев с Международным днем дружбы

Актеры студии Квартал 95 показали раритетные фото с Владимиром Зеленским во времена его актерской карьеры. Таким образом комики поздравили всех украинцев с Международным днем дружбы, который отмечают 30 июля.

Снимки опубликовали в официальном Instagram студии Квартал 95. На фотографиях изображены Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Корявченков, Степан Казанин и, конечно, Владимир Зеленский.

"Друзья – это семья, которую мы выбираем. Цените и берегите тех, кто рядом. С Днем дружбы!" – подписали в соцсети серию черно-белых снимков.

Фото: Владимир Зеленский и Елена Кравец (instagram.com/kvartal95official)

Милое ретро-фото с президентом Зеленским не оставило равнодушным подписчиков. Они пишут, что все, кто на фото, красавчики и молодцы.

  • Самые-самые.
  • Вы лучшие!
  • Вы такие классные!
  • Квартал - супер.

Скриншот комментариев (instagram.com/kvartal95official)

 

Фото: Раритетные фото "кварталовцев"

Как мы ранее писали, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене парада на праздновании Дня независимости в 2019 году. Но в офисе президента заявили, что в Киеве пройдет торжество в другом формате и вместо парада пройдет Шествие достоинства. 

Мы также писали о том, что на сайте президента Украины появились петиции о проведении парада ко Дню независимости.

В Днепре попрощались с героем ВСУ, который погиб в первый день "перемирия" (фото) Под Запорожьем внезапно умер ветеран АТО: ему было всего 37 лет
Читать все новости