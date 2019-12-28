Миллионы украинцев рискуют отравиться на Новый год: названа причина

Миллионы украинцев рискуют отравиться на Новый год, если не будут придерживаться некоторых правил. Например, главным компонентом любимого блюда многих - "Селедка под шубой" - является рыба, которая может продаваться на прилавках испорченной. Об этом диетолог Галина Незговорова рассказала в программе "Завтрак с 1+1".

Сельдь является богатым источником полезных веществ, особенно витамина D, а также замедляет процессы старения. Отмечается, что в 100 г продукта содержится полторы суточной нормы этого элемента.

Иллюстративное фото: (flickr.com)

Кроме того, сельдь улучшает работу щитовидной железы, снижает уровень холестерина в крови, а также положительно влияет на работу центральной нервной системы и органов зрения.

Однако сельдь не рекомендуется принимать при серьезных проблемах с почками, сердечно-сосудистой системы, при воспалительных процессах пищеварительной системы, а также при наличии аллергии.

Также, чтобы не отравиться, от копченой, соленой либо сельди в пакетах на праздники лучше отказаться. Также рекомендуется покупать рыбу только у проверенного производителя.

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