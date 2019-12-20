Индекс Оливье: во сколько украинцам обойдется любимый новогодний салат

Салат Оливье (Фото: facebook.com/clutchua)

Экономисты рассказали, как изменились цены на оливье за последний год

В Украине кроме среднестатистического "индекса борща" существует также "индекс оливье", который подсчитывают накануне Нового года и сравнивают, насколько отличаются цены на популярный праздничный салат. Как изменились цены к концу 2019 года.

Так, в декабре 2019 года 2 кг салата оливье будет стоить 119 гривен, что на 21 гривну меньше, чем было в конце 2018 года.

Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" подсчитал, что 3 кг салата в этом году обойдется в 140 гривен, что на 8% больше, чем в прошлом (129 гривен).

Расчет на 3 кг салата:

Колбаса 0,5 кг – 58,5 гривен

Зеленый горошек 0,5 кг – 27 гривен

6 яиц – 13,39 гривен

180 г майонеза – 10,8 гривен

Соленые огурцы, картошка, морковь, лук – 30,4 гривен.

В целом же деликатесы для новогоднего стола, по подсчетам ННЦ, потянут 1784 гривны. Кроме оливье, в список вошли "Селедка под шубой", мясная нарезка из салями, копченостей, куриные и свиные битки, сыр, овощи, фрукты, хлеб, шампанское и безалкогольные напитки.

Самый дорогой оливье получился по данным сайта "Минфин" – он вырос на 8,5%, с 156,7 гривен до 170,04 гривен. В их рецепт салата входит: 0,5 кг вареной молочной колбасы, 300 г картошки, 100 г моркови, 400 г зеленого горошка, 200 г консервированных огурцов, 200 г свежих огурцов, 4 яйца, 350 г майонеза.

В среднем за год цена любимого новогоднего блюда выросла на 7%, что намного меньше, чем за предыдущие годы. Ранее "индекс оливье" за год вырастал в среднем на 15-20%.